Затварят до петък участък от магистрала "Тракия" за София, заради монтиране на нови фуги

От 8 ч. утре - 3 юни, до 8 ч. до 5 юни (петък) за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от АМ „Тракия" между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата, съобщиха от АПИ.

Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол" при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора" и пътен възел „Зимница".

По същото време ще бъде ограничено преминаването в платното за София и между 284-ти и 285-ти км на АМ „Тракия". Движението ще се пренасочва в платното за Бургас.

Строителните работи ще се изпълняват от „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.