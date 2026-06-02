На 3 и 4 юни движението при 55-и км на магистрала "Тракия" ще е в една лента

На 3 юни и 4 юни от 7 ч. до 20 ч. движението при 55-ти км на АМ „Тракия" в двете посоки ще е в една лента за отваряне на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

За изпълнение на планираните дейности в следващите дни ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението на превозните средства ще се осъществява в активните ленти. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.