Министерството на туризма обсъжда възможности за партньорство с Българската федерация по волейбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турнирът създава условия за популяризиране на България като атрактивна дестинация за спортен туризъм

В Министерството на туризма бяха обсъдени условията за сътрудничество с Българската федерация по волейбол (БФВ) във връзка с предстоящите мачове от европейското първенство, на които София ще бъде домакин. Престижният международен турнир ще се проведе в периода 9-22 септември, съобщават от пресцентъра на туристическото министерство.

Заместник-министърът на туризма Георги Тодоров обсъди с председателя на федерацията Любо Ганев възможностите за рекламно позициониране на туристическия бранш и на България като дестинация в рамките на първенството.

След изключително успешната за българския волейбол 2025 година и историческото постижение на мъжкия национален отбор, който спечели световната вицешампионска титла, предстоят още спортни емоции и волейбол от най-високо ниво.

На срещата в Министерството на туризма присъства и алпинистът Георги Колевичин, старши юрисконсулт в институцията, който току-що се завърна от хималайската си експедиция след покоряване на най-високия връх в света – Еверест.