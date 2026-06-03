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Православен календар за 3 юни

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На 3 юни рожден ден имат

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Владимир Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”, бивш служебен енергиен министър

Комисар Владимир Димитров, началник на дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП

Петър Пунчев, радиожурналист, съосновател и бивш директор на радио FM+

Найо Тицин, журналист, фотограф, филмов продуцент, пиар на “Продължаваме промяната”

Проф. Александър Текелиев, композитор

Гергана Мутафова, член на ВСС

Цветинка Пашкунова, член на ВСС

Явор Янакиев, олимпийски медалист и световен шампион по борба

Евгени Иванов-Пушката, бивш волейболен национал

Емил Караниколов, бивш министър на икономиката

Звездомир Керемидчиев-Звезди, музикант от “Ахат”

Милица Гладнишка, актриса и певица

Филип Боков, дипломат

Джем Яменов, депутат

Иван Мавродиев, депутат

Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна

Джуни Александрова, актриса

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