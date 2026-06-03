На 3 юни рожден ден имат

Владимир Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”, бивш служебен енергиен министър
Комисар Владимир Димитров, началник на дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП
Петър Пунчев, радиожурналист, съосновател и бивш директор на радио FM+
Найо Тицин, журналист, фотограф, филмов продуцент, пиар на “Продължаваме промяната”
Проф. Александър Текелиев, композитор
Гергана Мутафова, член на ВСС
Цветинка Пашкунова, член на ВСС
Явор Янакиев, олимпийски медалист и световен шампион по борба
Евгени Иванов-Пушката, бивш волейболен национал
Емил Караниколов, бивш министър на икономиката
Звездомир Керемидчиев-Звезди, музикант от “Ахат”
Милица Гладнишка, актриса и певица
Филип Боков, дипломат
Джем Яменов, депутат
Иван Мавродиев, депутат
Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна
Джуни Александрова, актриса