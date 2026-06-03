Православен календар за 3 юни

Св. мчци Лукилиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и мчца Павла девица. Св. Маркелин. Преп. Атанасий Чудотворец

Лукилиан бил уважаван езически жрец на Никомедея. На преклонна възраст припознал в лицето на Исус своя истински бог, приел с цялата си душа християнската вяра и започнал пламенно да проповядва словото божие. Местните властници го хвърлили в тъмница заедно с още четирима непокорни християни - Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Изтезавали ги, а после ги осъдили на смърт - четиримата били посечени с меч, а св. Лукилиан бил разпнат на кръст.