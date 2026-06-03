Към момента условията за туризъм в планините са добри, но се чакат валежи и бури

Към момента условията за туризъм в планините са добри, като времето е ясно и тихо, с температури между 10 и 15 градуса. Времето обаче е динамично и се очаква влошаване, с валежи и гръмотевични бури. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Няма сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, следобед с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.