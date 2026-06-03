Идват нови гръмотевични бури, на места ще има и градушки

През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, следбед ще започне бавно да се повишава.

Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, предава БТА.

Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

По Черноморието преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена.

По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Западна България още преди обед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

В петък и събота въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще са явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°.