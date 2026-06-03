На 4 юни започва ремонт на АМ „Тракия" в област Стара Загора и на „Хемус" в Софийска област

От утре - 4 юни, започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от АМ „Тракия" /от 218-ти до 229-ти км/. Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно, съобщават от АПИ.

От утре стартира ремонт на асфалтовата настилка и на 9 км в платното за Варна на АМ „Хемус" /от 23-ти до 32-ти км/ на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт:

от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности и до края на юни т. г.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия" и АМ „Хемус".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.