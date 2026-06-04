Руло с ананас

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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за пухкаво руло с крем от заквасена сметана и ананас”, ни пише Наталия Панчева.
ПРОДУКТИ
За блата:
4 яйца, 9 с.л. захар, 5 с.л. бяло брашно, 4 с.л. брашно от нахут, 1 бакпулвер
За крема:
400 г заквасена сметана, 175 г натурално крема сирене, пудра захар или друг подсладител на вкус, спирулина на прах, 1 ананас, шоколадови пръчици
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбиваме яйцата и захарта с миксер до пухкав крем. Добавяме пресетите брашна, смесени с бакпулвера. Разбъркваме внимателно с шпатула до получаване на хомогенна смес.
Изсипваме сместа в голяма квадратна тава, застлана с хартия за печене. Разпределяме я равномерно и печем на 180 градуса в предварително загрята фурна за около 15-20 минути. Изпечения блат обръщаме върху влажна кърпа, отстраняваме хартията и го навиваме на руло заедно с кърпата.
Оставяме го така да се охлади. Разбиваме заквасената сметана с крема сиренето и пудрата захар. Развиваме охладения блат и го намазваме с половината от сметановия крем. Отгоре редим от почистения и нарязан на парчета ананас и завиваме на руло.
Оцветяваме останалия крем със спирулината и намазваме външната част на рулото. Поръсваме с шоколадови пръчици и оставяме да стегне в хладилник.