Руло с ананас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за пухкаво руло с крем от заквасена сметана и ананас”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

За блата:

4 яйца, 9 с.л. захар, 5 с.л. бяло брашно, 4 с.л. брашно от нахут, 1 бакпулвер

За крема:

400 г заквасена сметана, 175 г натурално крема сирене, пудра захар или друг подсладител на вкус, спирулина на прах, 1 ананас, шоколадови пръчици

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата и захарта с миксер до пухкав крем. Добавяме пресетите брашна, смесени с бакпулвера. Разбъркваме внимателно с шпатула до получаване на хомогенна смес.

Изсипваме сместа в голяма квадратна тава, застлана с хартия за печене. Разпределяме я равномерно и печем на 180 градуса в предварително загрята фурна за около 15-20 минути. Изпечения блат обръщаме върху влажна кърпа, отстраняваме хартията и го навиваме на руло заедно с кърпата.

Оставяме го така да се охлади. Разбиваме заквасената сметана с крема сиренето и пудрата захар. Развиваме охладения блат и го намазваме с половината от сметановия крем. Отгоре редим от почистения и нарязан на парчета ананас и завиваме на руло.

Оцветяваме останалия крем със спирулината и намазваме външната част на рулото. Поръсваме с шоколадови пръчици и оставяме да стегне в хладилник.