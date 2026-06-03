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На 4 юни ограничават движението по „Струма" в област Перник заради полагане на маркировка

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Ремонт на магистралата. СНИМКА: АПИ

Утре – 4 юни, между 8 ч. и 17 ч. за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от АМ „Струма" в област Перник /от км 19 до км 27/. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Ремонт на магистралата. СНИМКА: АПИ

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