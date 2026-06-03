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Жълт и оранжев код за интензивни валежи и бури в 13 области у нас в четвъртък

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Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури за 13 области на страната издаде Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН за утре, съобщават от института на сайта си.

Оранжев код е издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.

Жълт код е издаден за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Пловдив, както и в части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.

Според прогнозата за времето на НИМХ утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

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