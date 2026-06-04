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Облачно време с краткотрайни валежи на 4 юни

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Топло, но с облаци и валежи ще бъде времето. Снимка: Лиляна Клисурова

Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

По Черноморието преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Западна България още преди обед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°, съобщава НИМХ.

Топло, но с облаци и валежи ще бъде времето.

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