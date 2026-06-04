Оранжев и жълт код за опасно време в половината страна

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Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждения за опасно и потенциално опасно време в 13 области на страната за днешния четвъртък за интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки.

Оранжев код е в сила за област Габрово, както и за части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил, където се очакват по-тежки валежи.

Жълт код е обявен за Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. В тези райони също са възможни интензивни валежи и гръмотевични бури, но с по-ниска степен на опасност.

Продължителни проливни дъждове започнаха да се изливат рано сутринта в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат - с прекъсвания, като следобед ще обхванат цялата страна.

През деня ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки.

Буреносните процеси започнаха от западните райони на страната и постепенно ще обхванат почти цялата територия на България. Най-съществени валежи се очакват в Западна и Централна България, пише NOVA.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, докато в източните райони ще се задържи с южна компонента. Дневните температури ще останат сравнително приятни за началото на юни, като максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. В столицата се очакват около 22 градуса.