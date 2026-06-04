За монтирането на нови фуги е ограничено движението за София в два участъка на АМ „Тракия" в област Ямбол

За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на АМ „Тракия" в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни.

Припомняме, че за монтирането на новите фуги от вчера е ограничено преминаването в платното за столицата в участъка между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол" при 275-ти км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора" и пътен възел „Зимница".

За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284-ти и 285-ти км на АМ „Тракия". Движението се пренасочва в платното за Бургас.

Строителните работи се изпълняват от „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.