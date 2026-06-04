Променят движението в София заради маратон на 14 юни

Движението на част от градския транспорт в София ще бъде променено заради лекоатлетлитески маратон на 14 юни. Ето какво съобщават от Столична община:

Организация на движението за провеждане на лекоатлетичен маратон „Decathlon Run 2026 – Надбягай себе си!" на 14.06.2026 г.

От 08.30 до 13.00 часа на 14.06.2026 г. ще се проведе маратон /5км и 10 км/, със следните маршрути:

– първото трасе с дължина 5 км: старт от паркинг на магазин „ ДЕКАТЛОН" по ул. „Олимпийска", по ул. „Донка Ушлинова" и от колелото в дясно по ул. „Витошки камбани", ляво по ул. „Околовръстен път" до колелото вдясно по бул. „Александър Малинов" до ул. „Самара" вляво и пак вляво по локалното платно на бул. „Александър Малинов" до колелото вдясно по ул. „Донка Ушлинова" и по ул. „Олимпийска" и финал до паркинг на магазин „ДЕКАТЛОН".

– второто трасе с дължина 10 км: старт от паркинг на магазин „ДЕКАТЛОН" по ул. „Олимпийска", по ул. „Донка Ушлинова" и от колелото вдясно по ул. „Витошки камбани", вляво по ул. „Околовръстен път" до колелото вдясно по бул. „Александър Малинов", продължава по бул. „Александър Малинов" и се завива вдясно по ул. „Филип Аврамов", след което се завива вдясно по ул. „Свето Преображение", вдясно по ул. „Д-р Атанас Москов" и вляво по бул. „Александър Малинов", кръстовището с ул. „Самара", вдясно по локалното платно на бул. „Александър Малинов" до колелото вдясно по ул. Донка Ушлинова" и по ул. „Олимпийска", и финал до паркинг на магазин „ДЕКАТЛОН".

Въвежда се временна организация на движението от 08.30 до 13.00 часа на 14.06.2026 г., като се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- ул. „Олимпийска" между Околовръстен път и ул. „Рачо Петков Казанджията";

- ул. „Донка Ушлинова";

- ул. „Витошки камбани";

- локала на Околовръстен път между ул. „Витошки камбани" и колелото при ул. „Донка Ушлинова" и ул. „Витошки камбани";

- бул. „Александър Малинов" между Околовръстен път и ул. „Филип Аврамов";

- ул. „Д-р Атанас Москов" между бул. „Александър Малинов" и ул. „Свето Преображение".

От 09.45 до 12.30 часа на 14.06.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- ул. „Свето Преображение" между ул. „Филип Аврамов" и ул. „Д-р Атанас Москов";

- ул. „Филип Аврамов" между ул. „Свето Преображение" и бул. „Александър Малинов".

От 08.30 до 13.00 часа на 14.06.2026 г. се променят маршрутите на част от линиите на градския транспорт, както следва:

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Люлин-1,2"): от ж.к. „Младост-1" по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - бул. „Андрей Ляпчев", надясно по бул. „Андрей Ляпчев", наляво по бул. „Св. Климент Охридски", надясно по Софийски Околовръстен път (северен локал) и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 314 (в посока с. „Бистрица"): от ж.к. „Младост-2" по маршрут до спирка с код:2677 „Бл. 245 ж.к. Младост -2" на бул. „Андрей Сахаров", направо по локалното пътно платно под „Естакада Младост-2"(по маршрута на автобусна линия № 413) до кръстовище бул. „Андрей Сахаров" - бул. „Андрей Ляпчев, наляво по бул. „Андрей Ляпчев", наляво по бул. „Св. Климент Охридски", на кръговото кръстовище Софийски околовръстен път - ул. „Бистришко шосе" - бул. „Св. Климент Охридски" по ул. „Бистришко шосе" и след кръстовище ул. „Бистришко шосе" - ул. „Рачо Петков Казанджията" направо по ул. „Бистришко шосе" по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 413 (в посока „Технополис ж.к. Младост -4"): от гара „София Север" маршрута се скъсява до обръщателно автобусно колело ж.к. „Младост -2" за автобусни линии №№ 73 и 314 както следва: от кръстовище бул. „Андрей Сахаров" - ул. „Свети Киприян" надясно към обръщателно автобусно колело за спирка с код:0664 ж.к. „Младост -2", двупосочно.

Автобусите от линия № 413 преминали бул. „Александър Малинов" към и от „Технополис ж.к. Младост- 4" преди затварянето, изчакват в обръщателното автобусно колело /с изключени двигатели/.

Автобусна линия № 4 (в посока ж.к. „Младост-1"): от „Кокалянско ханче" по маршрута до кръстовище ул. „Инж. Георги Белов"- ул. „Жечо Гюмюшев", наляво по ул. „Жечо Гюмюшев", надясно по ул. „Акад. Румен Цанев", надясно по ул. „Филип Аврамов", надясно по ул. „Свето Преображение" и от съществуващата спирка с код: 0945 „Община Младост" (крайна/начална) по маршрута, двупосочно.

Автобусите от линия № 4 преминали бул. „Александър Малинов" към и от ж.к. „Младост-1" преди затварянето изчакват в обсега на обръщателно автобусно колело ж.к. „Младост -1".

Автобусна линия № 213 (в посока ж.к. „Младост-4"): от „Централна гара" по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - бул. „Андрей Сахаров", надясно по бул. „Андрей Сахаров" до обръщателно автобусно колело за спирка с код:0664 ж.к. „Младост -2" за автобусни линии № 73 и 314, двупосочно. Автобусите от линия № 213 преминали бул. „Александър Малинов" към и от ж.к. „Младост-4" преди затварянето изпълняват следния кръгов маршрут: от ж.к. „Младост-4" по съществуващия си маршрут до кръстовище ул. „Филип Аврамов"-ул. „Свето Преображение", надясно по ул. „Свето Преображение", надясно по ул. „Жечо Гюмюшев", надясно по ул. „Акад. Румен Цанев", наляво по ул. „Филип Аврамов" и от спирка с код:0003 „Бл.411 ж.к. Младост -1" по действащия маршрут за ж.к. „Младост-4". -

Автобусна линия № 76 (в посока ж.к. „Младост-4"): от „ж.к. Гоце Делчев" по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - бул. „Андрей Сахаров", надясно по бул. „Андрей Сахаров" до обръщателно автобусно колело за спирка с код:0662 ж.к. „Младост -1" за автобусни линии № 73, 111, Х10, двупосочно. Автобусите от линия № 76 преминали бул. „Александър Малинов" към и от ж.к. „Младост-4" преди затварянето изпълняват следния кръгов маршрут: от ж.к. „Младост-4" по съществуващия си маршрут до кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов"- ул. „Самара", наляво по ул. „Самара", наляво по ул. „Филип Аврамов", надясно по ул. „Акад. Румен Цанев", наляво по ул. „Жечо Гюмюшев", наляво по ул. „Свето Преображение", наляво по ул. „Филип Аврамов", наляво по ул. „Проф. Александър Танев" до обръщателно колело ж.к. „Младост-4".

Автобусна линия № 305 (в посока „Кулинарен комбинат Пейфил"): от Централна гара по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов" - бул. „Андрей Сахаров", надясно по бул. „Андрей Сахаров" до обръщателно автобусно колело за спирка с код:0662 ж.к. „Младост -1" за автобусни линии № 73, 111, Х10, двупосочно. Автобусите от линия № 305 преминали бул. „Александър Малинов" към и от „Кулинарен комбинат Пейфил" преди затварянето, изчакват в обръщателното автобусно колело. Автобусите от горепосочените линии ще спират на съществуващите спирки на обществения транспорт в променените участъци на маршрутите им.