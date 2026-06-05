На 5 юни рожден ден имат

Костадин Димитров, кмет на Пловдив
Евгения Марчева, журналистка и тв водеща
Николай Дойнов, журналист и тв водещ
Борислав Чучков, продуцент и сценарист
Венцислав Бичаков, основател, собственик и изпълнителен директор на печатница “Алианс принт”
Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет
Станислав Анастасов, депутат, бивш министър на околната среда и водите
Ивелин Първанов, депутат
Надежда Колева-Стойчева, депутат
Михаил Екимджиев, адвокат, основател и председател на “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”
Лаура Чуканов, български модел в САЩ