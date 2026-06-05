На 5 юни рожден ден имат

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Костадин Димитров, кмет на Пловдив

Евгения Марчева, журналистка и тв водеща

Николай Дойнов, журналист и тв водещ

Борислав Чучков, продуцент и сценарист

Венцислав Бичаков, основател, собственик и изпълнителен директор на печатница “Алианс принт”

Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет

Станислав Анастасов, депутат, бивш министър на околната среда и водите

Ивелин Първанов, депутат

Надежда Колева-Стойчева, депутат

Михаил Екимджиев, адвокат, основател и председател на “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”

Лаура Чуканов, български модел в САЩ