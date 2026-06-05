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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22980577 www.24chasa.bg

Разядка с крема сирене и чесън

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева предлага бърза и лесна разядка.

ПРОДУКТИ

3 глави чесън

70-80 мл зехтин

125 г крема сирене

2-3 стръка копър

щипка - две сол

2 с.л. сусамови семена

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разделяме главите чесън на скилидки, които белим от люспите. Поставяме ги в огнеупорна купа, прибавяме семената сусам и наливаме зехтина.

Поставяме купата във фурната или в еърфрайър и печем, докато скилидките чесън омекнат (на еърфрайър са готови за 15 мин на 180 градуса).

Изваждаме и оставяме да се охлади, след което намачкваме с вилица. Прибавяме крема сиренето, ситно нарязания копър и посоляваме. Всичко объркваме много добре, докато поеме зехтина.

Прехвърляме в чиния за сервиране и поръсваме с още семена сусам или люспи червен лют пипер по желание.

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