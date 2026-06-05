Разядка с крема сирене и чесън

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Пепа Стоева предлага бърза и лесна разядка.
ПРОДУКТИ
3 глави чесън
70-80 мл зехтин
125 г крема сирене
2-3 стръка копър
щипка - две сол
2 с.л. сусамови семена
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разделяме главите чесън на скилидки, които белим от люспите. Поставяме ги в огнеупорна купа, прибавяме семената сусам и наливаме зехтина.
Поставяме купата във фурната или в еърфрайър и печем, докато скилидките чесън омекнат (на еърфрайър са готови за 15 мин на 180 градуса).
Изваждаме и оставяме да се охлади, след което намачкваме с вилица. Прибавяме крема сиренето, ситно нарязания копър и посоляваме. Всичко объркваме много добре, докато поеме зехтина.
Прехвърляме в чиния за сервиране и поръсваме с още семена сусам или люспи червен лют пипер по желание.