Разядка с крема сирене и чесън

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КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева предлага бърза и лесна разядка.

ПРОДУКТИ

3 глави чесън

70-80 мл зехтин

125 г крема сирене

2-3 стръка копър

щипка - две сол

2 с.л. сусамови семена

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разделяме главите чесън на скилидки, които белим от люспите. Поставяме ги в огнеупорна купа, прибавяме семената сусам и наливаме зехтина.

Поставяме купата във фурната или в еърфрайър и печем, докато скилидките чесън омекнат (на еърфрайър са готови за 15 мин на 180 градуса).

Изваждаме и оставяме да се охлади, след което намачкваме с вилица. Прибавяме крема сиренето, ситно нарязания копър и посоляваме. Всичко объркваме много добре, докато поеме зехтина.

Прехвърляме в чиния за сервиране и поръсваме с още семена сусам или люспи червен лют пипер по желание.