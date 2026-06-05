Топло, но с дъжд и гръмотевични бури през почивните дни

Чак към края на следващата седмица предстоят повече слънчеви часове, но превалявания отново ще има в планините

В петък минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса, по Черноморието до 18-19 градуса. Денят ще започне със слънце и с краткотрайни намалени видимости в поречията. Следобед ще вали и гърми в западните и централните райони, с условия за градушки по линията Благоевград - Гоце Делчев. Късно следобед и през нощта дъждовете ще достигнат до Черноморието. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. За София очакваната минимална температура е 12, а максимална 27 градуса.

Минималните температури в събота ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието до 18 градуса. Утрото ще бъде слънчево. Следобед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки в Югозападна България. Максималните температури ще са от 25 до 30, около Русе 32, по Черноморието 25 градуса.

Над планините преди обед ще е слънчево, следобед се очакват гръмотевични бури. Вятърът над 2500 м ще бъде от югозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 7 до 10, а на 1500 м - от 15 до 19 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 13 до 18, по Черноморието до 18 градуса. Утрото ще е слънчево. Следобед облаците ще се увеличават, ще вали и гърми в западните и централните райони. Отново може да паднат градушки в Югозападна България. Късно следобед и през нощта дъждовете ще достигнат до Черноморието. Максималните температури ще са от 27 до 32, по Черноморието до 26 градуса. За София очакваната минимална температура е 14, а максималната 28 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, следобед ще има гръмотевични бури. Няма промяна в максималните температури.

От понеделник до четвъртък валежите с летен характер и гръмотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони.

От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините.