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Нормално движение по границите, възстановиха преминаването през прехода Русе - Гюргево

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ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Движението през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната е нормално към 6:00 сутринта, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП), цитирани от БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от ГДГП. На 4 юни, четвъртък, в 21:00 ч., на прехода е възстановено движението в двете посоки за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция движението е нормално през всички ГКПП.

Преминаването през пунктовете на границата с Република Северна Македония също е нормално. 

Трафикът е нормален на всички ГКПП със Сърбия. 

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

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