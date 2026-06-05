Километрично задръстване на АМ "Хемус" при Жерково (Снимки)

Километрично задръстване на АМ "Хемус" при Жерково. Причината за него е ремонт.
Движението е пренасочено в едно платно в посока Ботевград.
При тунел "Витиня" задръстването е от другата страна в посока София, съобщава читател на "24 часа".
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Километрично задръстване на АМ "Хемус" при Жерково. Причината за него е ремонт.
Движението е пренасочено в едно платно в посока Ботевград.
При тунел "Витиня" задръстването е от другата страна в посока София, съобщава читател на "24 часа".
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