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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22984125 www.24chasa.bg

Километрично задръстване на АМ "Хемус" при Жерково (Снимки)

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снимка: "24 часа"

Километрично задръстване на АМ "Хемус" при Жерково. Причината за него е ремонт.

Движението е пренасочено в едно платно в посока Ботевград.

При тунел "Витиня" задръстването е от другата страна в посока София, съобщава читател на "24 часа". 

снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"

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