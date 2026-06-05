ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общият обем на вноса и износа на услуги в Китай за...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22985177 www.24chasa.bg

Възстановено е движението в участъка от Божан до разклона за Попгруево

680

Възстановено е движението по пътя Iв участъка от село Божан до разклона за Попгруево в община Тервел, съобщиха ог АПИ. Той беше затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание