Възстановено е движението в участъка от Божан до разклона за Попгруево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по пътя Iв участъка от село Божан до разклона за Попгруево в община Тервел, съобщиха ог АПИ. Той беше затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд.