Възстановено е движението в участъка от Божан до разклона за Попгруево

Възстановено е движението по пътя Iв участъка от село Божан до разклона за Попгруево в община Тервел, съобщиха ог АПИ. Той беше затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд.
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Възстановено е движението по пътя Iв участъка от село Божан до разклона за Попгруево в община Тервел, съобщиха ог АПИ. Той беше затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд.
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