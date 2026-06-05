Конкурс Къща на годината на списание Идеален дом категория апартаменти (трета част)

Михаела Стайкова, KAELA Design
Модерни щрихи в наследство на 90 години
снимки Атанас Згурев
В жилището от 30-те години на миналия век, тъмният нюанс на опушеносиньо присъства осезаемо в жилището, като създава дълбочина и характер и служи за фон на прецизно подбрани акценти в осветлението и обзавеждането.
арх. Мелани Качарова, арх. Александър Качаров, арх. Киара Юрукова, Archimel Studio
Експресивен диалог на цветовете
снимки студио Бленда
Собствениците на жилището имат само две изисквания за оформлението на този апартамент: пространствата да са функционални и да присъства зелен цвят.
арх. Борислава Чернаева и арх. Христо Чернаев, студио CORPUS Architects
Луксозна версия в морския пентхаус
снимки Стефан Н. Щерев
Апартаментът се намира на последния етаж в бутикова сграда, а впечатляващата площ предоставя чудесни възможности за вътрешното оформление с изтънчено чувство за естетика и красиви гледки към морската шир.
Анита Бошнакова, Anita Boshnakova Design Studio
Модерна визия с поглед към Морската градина
снимки Елин Бошуров
Съвременният дом е отражение на личния стил и усещането за уют. Това се усеща в този проект, където хармонията между естествените материали, модерната визия и безкомпромисното качество се усеща във всеки детайл.
арх. Веселин Китанов, арх. Кристиян Паунов, Нодика студио
Носталгични гледки към стара София
снимки Гергана Дерменска
Апартаментът с голяма тераса се намира в артистична стара сграда в сърцето на столицата, като носи очарованието на жилище от отминали времена.
Николета Видинова
Звуци на пиано от втория етаж
снимки Атанас Згурев
Част от 90-годишна къща заживява нов живот с корекции на стени и отвори, които са нетрадиционни - свързани са повече със зазиждане, отколкото с премахване на стени.
арх. Александра Хаджиева, арх. Мила Златанова, арх. Теодора Рофетова, En-Tre Studio
Еклектика, вдъхновена от гората
снимки Георги Бончев
Тристаен апартамент в планината претърпява важна трансформация, за да отговори на потребностите на собствениците си. Вместо две отделни спални помещения те предпочитат да имат само едно, но за сметка на много по-просторна дневна зона.