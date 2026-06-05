Конкурс Къща на годината на списание Идеален дом категория апартаменти (трета част)

Михаела Стайкова, KAELA Design

Модерни щрихи в наследство на 90 години

снимки Атанас Згурев

В жилището от 30-те години на миналия век, тъмният нюанс на опушеносиньо присъства осезаемо в жилището, като създава дълбочина и характер и служи за фон на прецизно подбрани акценти в осветлението и обзавеждането.

арх. Мелани Качарова, арх. Александър Качаров, арх. Киара Юрукова, Archimel Studio

Експресивен диалог на цветовете

снимки студио Бленда

Собствениците на жилището имат само две изисквания за оформлението на този апартамент: пространствата да са функционални и да присъства зелен цвят.

арх. Борислава Чернаева и арх. Христо Чернаев, студио CORPUS Architects

Луксозна версия в морския пентхаус

снимки Стефан Н. Щерев

Апартаментът се намира на последния етаж в бутикова сграда, а впечатляващата площ предоставя чудесни възможности за вътрешното оформление с изтънчено чувство за естетика и красиви гледки към морската шир.

Анита Бошнакова, Anita Boshnakova Design Studio

Модерна визия с поглед към Морската градина

снимки Елин Бошуров

Съвременният дом е отражение на личния стил и усещането за уют. Това се усеща в този проект, където хармонията между естествените материали, модерната визия и безкомпромисното качество се усеща във всеки детайл.

арх. Веселин Китанов, арх. Кристиян Паунов, Нодика студио

Носталгични гледки към стара София

снимки Гергана Дерменска

Апартаментът с голяма тераса се намира в артистична стара сграда в сърцето на столицата, като носи очарованието на жилище от отминали времена.

Николета Видинова

Звуци на пиано от втория етаж

снимки Атанас Згурев

Част от 90-годишна къща заживява нов живот с корекции на стени и отвори, които са нетрадиционни - свързани са повече със зазиждане, отколкото с премахване на стени.

арх. Александра Хаджиева, арх. Мила Златанова, арх. Теодора Рофетова, En-Tre Studio

Еклектика, вдъхновена от гората

снимки Георги Бончев

Тристаен апартамент в планината претърпява важна трансформация, за да отговори на потребностите на собствениците си. Вместо две отделни спални помещения те предпочитат да имат само едно, но за сметка на много по-просторна дневна зона.