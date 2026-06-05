АПИ: Шофьорите да спазват пътната сигнализация в участъците с ремонт на "Тракия" и "Хемус"

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на АМ „Тракия" и АМ „Хемус". През тази седмица стартираха строителни дейности в отсечки от АМ „Тракия" в областите Стара Загора и Ямбол и на АМ „Хемус" в Софийска област.

От агенцията припомнят, че на 4 юни започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от АМ „Тракия" /от 218-ти до 229-ти км/. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.

От 3 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на АМ „Тракия" в област Ямбол. За изпълнение на планираните дейности е ограничено преминаването в платното за столицата в участъка между 274-ти и 275-ти км. Ограничено е и преминаването по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол" при 275-ти км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора" и пътен възел „Зимница". За ремонт на фуга на второто съоръжение е ограничено преминаването в платното за София между 284-ти и 285-ти км на АМ „Тракия". Движението се пренасочва в платното за Бургас. Очаква се ремонтът на съоръженията в област Ямбол да продължи до края на юни.

От 4 юни на АМ „Хемус" започна ремонт на асфалтовата настилка на 9 км, в платното за Варна, в участъка между 23-ти и 32-ти км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт:

от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности и до края на юни т. г.

През следващата седмица през нощта за ремонт ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ „Тракия" в област Пазарджик. От 8 юни /понеделник/ до 11 юни /четвъртък/ от 20 ч. до 7 ч. сутринта ще се ограничава движението в едното платно в участъка от 60-ти до 89-ти км. Отсечката, в която ще се извършва едроплощно изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно през нощта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик. В платното от АМ „Тракия", в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

От 11 юни /четвъртък/ след края на работния ден е планирано да се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия" /от 55-ти до 60-ти км/. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтните работи на АМ „Тракия" и на АМ „Хемус" са възложени на „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържането им.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.