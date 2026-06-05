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Катастрофа при км 267 на "Тракия" към Бургас, движението е в изпреварващата лента

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Автомагистрала "Тракия" Снимка: Диана Варникова

Движението при км 267 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщават от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Автомагистрала "Тракия"

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