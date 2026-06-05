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Ограничават движението по пътя Габрово-Казанлък заради ритуала "Розобер"

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Празник на розата в Казанлък. Снимка: Архив

На 7 юни за ритуала „Розобер" временно ще се ограничи движението в участък от път I-5 Габрово - Казанлък

На 7 юни (неделя), от 8 ч. до 11 ч., ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили в участък от път I-5 Габрово – Казанлък (от км 183 до км 199) за провеждане на ритуала „Розобер", част от Празника на розата.

Трафикът и в двете посоки ще се отклонява по обходен маршрут по път I-6 и третокласния път III-5601 Шейново – Дунавци и обратно.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и указанията на „Пътна полиция".

Празник на розата в Казанлък. Снимка: Архив

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