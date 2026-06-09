Как за 30 години списание "Идеален дом" промени вкуса на българина

Тази вечер в артистичната обстановка на столичната галерия Нова Арт Спейс за 30-и пореден път ще бъдат раздадени големите награди "Сребърен гвоздей" от традиционния конкурс "Къща на годината" на списание "Идеален дом". Гала церемонията, по случай 30-я рожден ден на изданието за архитектура, интериор и дизайн ще събере най-добрите наши архитекти, дизайнери, производители и търговци на обзавеждане, строителни и имотни експерти.

Наградите "Сребърен гвоздей" се връчват за най-добра реализация на интериорен проект в 4 четири категории - "Еднофамилен дом", "Апартаменти", "Малко жилище" и "Обществен интериор". Специално внимание списанието отделя и на младите автори със своята категория "Студентски проекти". за първи път "Идеален дом" ще раздаде и отличия за най-добър продуктов дизайн на млади автори в новия си конкурс "Форма 30".

Гостите на тържеството ще новия юбилеен брой на "Идеален дом", както и новия премиум продукт на Медийна платформа 24 часа "Тренд Билд".

За 3 десетилетия списание "Идеален дом"се превърна в добър партньор и ориентир за всеки читател, който купува или ремонтира жилище, инвестира в имоти. Благодарение на изданието българинът придоби ново разбиране за интериора, за професионалното оформление на вътрешното пространство, на градината, верандата. Ето как се се промени вкуса на българина през тези години.

1996-2026 - за 3 десетилетия от създаването си “Идеален дом” - изданието за архитектура, интериор и дизайн, “разказа” с красиви фотосесии стотици жилища с различен мащаб и образ.

Списанието, което отбелязва тази пролет своя юбилей, се превърна в пътеводител на добрия стил и начин на живот на българина. То е търсен ориентир за архитекти, дизайнери, строители, търговци, студенти, за многобройните си читатели, които го чакат като полезен съветник при покупката или ремонта на своя дом. В него откриват кое е най-актуално за обзавеждане, за кухнята, детската стая, банята, градината. Заедно с водещите светила на архитектурата и интериорния дизайн у нас, както и с прохождащи автори “Идеален дом” учи българите как да подредят дома си, за да е удобен и функционален, но и красив.

И това вече е факт - съвременният българин държи жилището му да е елегантно, търси най-доброто и е отворен за новостите. Обича да показва дома си и го цени сред най-важните успехи в своя живот.

Вижте как в 10 интериорни реализации може да се проследи промяната в модата у нас през 30-годишния живот на “Идеален дом”.

Страст към еднофамилни къщи,

границата вътре-вън незабележима

През годините и особено след ковид епидемията българинът се пристрастява към живота навън. По-заможните живеят в големи еднофамилни къщи край големите градове или пък в по-далечни села. Нараства главоломно апетитът към извънградски имоти и желанието за бягство сред природата. Но дори и в апартаментите се търси излаз навън и се обръща специално внимание на балкона, верандата, двора. Най-новата тенденция е, че тези външни пространства се превръщат в истинска стая на открито.

Защото екстериорът всъщност е продължение на интериора - виждаме подредба като в хола - с леки дивани, трапезарни маси, дори килими и лампи. Появяват се и суперавангардни решения като къща с ефектна фасада, стъпила с колона в единия си край насред езеро със златни риби.

Струговани

букови мебели

Още на корицата на първия брой през май 1996 г. е показан най-масовият в онзи момент вкус. След соцвремето на масовите шпертплатови мебели се появява интерес към масива. Рязко нараства търсенето на иглолистната дървесина, никнат множество дърводелски работилници, които изработват всичко от чам - кухни, столове, маси, легла. Със светлия си цвят и характерните “чворове” той често е в стругован вид и в лак.

Изчистени форми и подчертана

геометрия придават характер

В периода след 2006 г. преди кризата у нас мощно навлиза италианският интериорен дизайн, ориентиран към минимализъм. Родните архитекти налагат също изчистени форми и подчертана геометрия, преобладава студеното излъчване на инокса, действа принципът на иконата на постмодернизма Мис ван дер Рое “Малкото е повече”.

На пазара се утвърждават все повече големи интериорни студиа и шоуруми. Те успяват да култивират у българина вкус към т.нар. висок дизайн от авторитетни европейски имена като Филип Старк, Родолфо Дордони, братя Бурулек, Айме Хайон и много други.

Списанието изпълва страниците си с красиви интериори, в които изпъкват луксозни кресла и маси, изящни лампи и аксесоари на много високи цени.

Портокалов цвят на стената

През 1998 г. все повече се появяват професионално аранжирани интериори, в които архитектът разработва цялостна концепция. Така е в този апартамент, което е доста неблагоприятно ориентирано спрямо дневната светлина. Слънцето едва облизва периферията му около прозорците, но въпреки това жилището излъчва жизнерадостност и съвсем не е мрачно.

Това се дължи на специфичния оранжев оттенък на две раздалечени стени. Така се налага модата на акцентно оцветените части на интериора.

Видими тухли и усещане за лофт

Те и до днес са любим интериорен акцент у нас, но в далечната 2005 г. появата им е доста авангардно решение. Добрият стил обаче налага едно важно уточнение - тухлената стена трябва да е автентична, с истински, а не фалшиви декоративни тухли и в никакъв случай с фолио.

Лофтът като интериорно явление, характерно за американската практика, бавно, но сигурно се прокрадва в родния архитектурен пейзаж. В този проект за първи път се появява подобен интериор - на жилище в стара кооперация с оформено голямо вътрешно пространство с максимално заличени граници между отделните помещения.

Изкуството е истинският лукс в дома

За тези 30 години списание “Идеален дом” успява да убеди читателите си в нещо важно - че истинският лукс не е толкова голямата квадратура и лъскавата мебел. Присъствието на изкуството придава висока стойност на жилището - това демонстрират повечето знакови наши творци на интериори. Картини и скулптури, дизайнерски серии лампи, килими, аксесоари изпълват вътрешното пространство с артистизъм и духовна нотка. Дом, който притежава мебел или предмет с подписа на изтъкнат чужд или наш автор, е достоен за възхищение.