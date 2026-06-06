На 6 юни рожден ден имат

Васил Георгиев (Васко Кръпката), музикант
Д-р Бисер Петров, хирург, началник “Операционен блок” и ръководител на Центъра по колопроктология “Софиямед”
Д-р Стойчо Кацаров, бивш служебен министър на здравеопазването
Мария Сапунджиева, актриса
Александър Донев, сценарист, режисьор, продуцент и кинокритик
Николай Урумов, актьор и режисьор
Тихомир Кукенски, кмет на Община Априлци
Филип Владимиров, съдия във Върховния касационен съд
Николо Коцев, музикант и композитор
Мариана Попова, певица
Николай Петров, треньор по лека атлетика
Проф. д-р арх. Иван Данов, бивш министър на инвестиционното проектиране
Георги Хрисимиров Иванов, депутат
Таня Джаджева, журналист