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Честит рожден ден на Христо Николов!

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На 6 юни рожден ден имат

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Васил Георгиев (Васко Кръпката), музикант

Д-р Бисер Петров, хирург, началник “Операционен блок” и ръководител на Центъра по колопроктология “Софиямед”

Д-р Стойчо Кацаров, бивш служебен министър на здравеопазването

Мария Сапунджиева, актриса

Александър Донев, сценарист, режисьор, продуцент и кинокритик

Николай Урумов, актьор и режисьор

Тихомир Кукенски, кмет на Община Априлци

Филип Владимиров, съдия във Върховния касационен съд

Николо Коцев, музикант и композитор

Мариана Попова, певица

Николай Петров, треньор по лека атлетика

Проф. д-р арх. Иван Данов, бивш министър на инвестиционното проектиране

Георги Хрисимиров Иванов, депутат

Таня Джаджева, журналист

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