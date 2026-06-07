ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преди 150 г. лейди Емили - англичанката, която оби...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22988362 www.24chasa.bg

На 7 юни рожден ден имат

1536

Проф. д-р Костадин Ангелов, депутат, бивш министър на здравеопазването, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Първан Симеонов, политолог, собственик на социологическата агенция “Мяра”

Юлия Ненкова, юрист, бивш председател на КЗК

Александър Праматарски, юрист, председател на Демократическата партия, бивш министър на търговията

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан

Елен Герджиков, бивш председател на Столичния общински съвет

Златко Янков, бивш национал по футбол от САЩ '94, треньор

Фатима Йълдъс, депутат

Луиза Григорова, актриса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?