На 7 юни рожден ден имат

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Проф. д-р Костадин Ангелов, депутат, бивш министър на здравеопазването, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Първан Симеонов, политолог, собственик на социологическата агенция “Мяра”

Юлия Ненкова, юрист, бивш председател на КЗК

Александър Праматарски, юрист, председател на Демократическата партия, бивш министър на търговията

Ивайло Крачолов, кмет на Чирпан

Елен Герджиков, бивш председател на Столичния общински съвет

Златко Янков, бивш национал по футбол от САЩ '94, треньор

Фатима Йълдъс, депутат

Луиза Григорова, актриса