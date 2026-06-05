На 8 и 9 юни ограничават движението в едната лента на 34-и км на АМ „Хемус"

На 8 и 9 юни, между от 8 ч. до 17 ч. за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-и км на АМ „Хемус", в посока София, ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.