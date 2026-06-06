Православен календар за 6 юни

Преподобни Висарион Чудотворец. Преподобни Иларион Нови

Висарион е роден в Египет. Дълго време скитал по планини и пустини и посетил много сподвижници, които го посвещавали в учението на Исус. Отрекъл се напълно от светския живот, избрал уединението, поста и молитвата. През целия си живот светията не придобил нищо земно и материално. Бог го удостоил да стане велик чудотворец и той се уподобил на древните свети пророци - вършил разни чудеса, изгонвал бесове и лекувал. Починал на пределна възраст в края на V в.