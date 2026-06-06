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Климатологът Симеон Матев: Опасността от мълнии на Балканите е много голяма

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кадър; БНТ

Лятото започва с не толкова екстремни горещини за разлика от други години. Дори почти всеки ден има валежи. Това означава, че ще има по-малко дни с потенциална опасност от пожари. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се" по Нова тв.

Той каза, че до средата на юни не се очакват много високи температури. Първоначалните прогнози за лятото за Балканите отново сочат обаче повече горещини с около 2 градуса средна аномалия. Ще има и екстремно горещи дни, но те ще бъдат прекъсвани от захлаждания, обясни още климатологът.

Матев също така каза, че опасността от мълнии на Балканите е много голяма.

Той също така допълни, че язовирите са пълни, но няма гаранция, че няма да има режим на водата в някои места в страната. Този режим може да се наложи от неправилното управление на водните ресурси, обясни още експертът.

кадър; БНТ

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