ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преди 150 г. лейди Емили - англичанката, която оби...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22993414 www.24chasa.bg

Православен календар за 7 юни, вижте кой има имен ден

1844

Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия

Св. Теодот бил сред жертвите на гоненията срещу християните по времето на император Диоклетиан. Той подпомагал своите единоверци, като ги укривал, давал им храна и подслон. Нощем издирвал и откупвал телата на умрелите мъченици, за да ги погребе по християнски. Когато погребал телата на седем девойки мъченици, удавени в езерото, управителят се разгневил, хванал Теодот и след жестоки мъчения го посякъл с меч.

Имен ден: Валери, Валерия (или на 21 януари)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?