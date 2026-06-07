Православен календар за 7 юни, вижте кой има имен ден

Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия

Св. Теодот бил сред жертвите на гоненията срещу християните по времето на император Диоклетиан. Той подпомагал своите единоверци, като ги укривал, давал им храна и подслон. Нощем издирвал и откупвал телата на умрелите мъченици, за да ги погребе по християнски. Когато погребал телата на седем девойки мъченици, удавени в езерото, управителят се разгневил, хванал Теодот и след жестоки мъчения го посякъл с меч.

Имен ден: Валери, Валерия (или на 21 януари)