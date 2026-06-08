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Огретен с коприва

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Кой готви

"Предлагам пролетно ястие от прясна коприва с извара", пише ни Марияна Бончева.

Продукти

500 г свежа коприва, 400 г извара, 2-3 стръка зелен лук, 2-3 скилидки чесън, 1-2 моркова, олио, червен пипер, черен пипер и сол на вкус; за заливката – 2-3 яйца, 2 суп. лъж. кисело мляко, 1 суп. лъж. брашно, сол

Начин на приготвяне

Почистваме копривата и я измиваме добре. Слагаме я във вряща подсолена вода заедно със ситно нарязания лук, настърганите моркови и пресования чесън, предварително леко задушени с малко олио.

След 5 минути отцеждаме течността и намачкваме копривата с дървена лъжица. В намазнена тава слагаме намачканата коприва, добавяме изварата, подправките и разбъркваме добре.

Заливаме с яйцата, разбъркани с киселото мляко, брашното и малко сол. Печем в загрята фурна на 200 градуса до получаването на златиста коричка.

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