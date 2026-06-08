Православен календар за 8 юни

Св. Ефрем, патр. Антиохийски. Пренасяне мощите на св. вмчк Теодор Стратилат. Св. мчци Марк и Юлий Доростолски (Начало на Петровите пости)

Свети вмчк Теодор Стратилат е живял в края на III и началото на IV в. по времето на императорите Константин и Лициний. Бил стратилат (пълководец) в римски гарнизон. Император Лициний бил недоволен от покръстването на множество жители в управлявания от Теодор град и го накарал да принесе публично жертва на езическите богове. Теодор не се подчинил. Тогава Лициний заповядал да го измъчват. Мъченичеството на Теодор завършило с посичане с меч.