ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерти: Чешката схема с шофьорски книжки е работ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22997199 www.24chasa.bg

Православен календар за 8 юни

2444

Св. Ефрем, патр. Антиохийски. Пренасяне мощите на св. вмчк Теодор Стратилат. Св. мчци Марк и Юлий Доростолски (Начало на Петровите пости)

Свети вмчк Теодор Стратилат е живял в края на III и началото на IV в. по времето на императорите Константин и Лициний. Бил стратилат (пълководец) в римски гарнизон. Император Лициний бил недоволен от покръстването на множество жители в управлявания от Теодор град и го накарал да принесе публично жертва на езическите богове. Теодор не се подчинил. Тогава Лициний заповядал да го измъчват. Мъченичеството на Теодор завършило с посичане с меч.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?