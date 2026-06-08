Интензивен трафик на камиони на границата със Сърбия

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Интензивен е тафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина на границата със Сърбия на вход за товарни автомобили, съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. На прехода Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. През граничните преходи Илинден, Кулата и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Турция.