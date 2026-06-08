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Добри условия за туризъм в планините, следобед се очакват гръмотевични бури

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Условията за туризъм в планините са добри, но в следобедните часове в района на Стара планина се очакват краткотрайни гръмотевични бури с превалявания от дъжд, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, на места има слаб вятър. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините. Съоръженията за летния сезон все още не работят, казаха още от спасителната служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

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