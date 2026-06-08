Ето как се променя движението в София за спортно събитие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 06.00 часа до 10.00 часа на 13.06.2026 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на:

- южното пътно платно на бул. „Патриарх Евтимий" в участъка между ул. „Проф. Фритьоф Нансен" и бул. „Витоша" (от страната на Национален дворец на културата);

- източното пътно платно на бул. „Витоша" в участъка между бул. „Патриарх Евтимий" и ул. „Д -р Стефан Сарафов".

От 09.00 часа до 10.00 часа на 13.06.2026 г. поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства по:

- ул. „Проф. Фритьоф Нансен" в участъка между бул. „Патриарх Евтимий" и бул. „Васил Левски", като не се пречи на преминаването на МПС на масовия градски транспорт;

- южното пътно платно на бул. „Патриарх Евтимий" в участъка от ул. „Проф. Фритьоф Нансен" до бул. „Витоша"

- източното пътно платно на бул. „Витоша" между бул. „Патриарх Евтимий" и ул. „Д-р Стефан Сарафов";

- ул. „Д-р Стефан Сарафов" между бул. „Витоша" и бул. „Петко Каравелов";

- бул. „Петко Каравелов" между ул. „Д-р Стефан Сарафов" и ул. „Емил Берсински";

- ул. „Астана" в участъка от паркингите до музей „Земята и хората".