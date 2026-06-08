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Движението в тунел "Топли дол" към Варна е в активната лента заради разлято гориво

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Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Временно движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява в активната лента поради разлято гориво на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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