Движението в тунел "Топли дол" към Варна е в активната лента заради разлято гориво

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Временно движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява в активната лента поради разлято гориво на пътното платно, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".