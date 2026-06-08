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Катастрофа при км 183 от пътя Казанлък - Габрово, движението е в една лента

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението при км 183 по път I-5 Казанлък - Габрово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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