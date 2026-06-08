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Катастрофа затвори пътя Казанлък - Габрово

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно е ограничено движението при км 183 по път I-5 Казанлък - Габрово поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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