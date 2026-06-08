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Катастрофа на пътя Монтана – Долни Лом

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението по път III-102 Монтана – Долни Лом в района на Белимел се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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