Нощен ремонт на 8 и 9 юни ограничава движението в едното платно на "Тракия" в област Пазарджик

В следващите два дни – на 8 юни /понеделник/ и на 9 юни /вторник/, през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ „Тракия" в област Пазарджик /от 67-ти до 80-ти км/. В отсечката ще се извършва едроплощно изкърпване. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Предвижда се в понеделник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик или от пътен възел „Церово" на автомагистралата по път III-8402 през с. Виноградец, през с. Карабунар, по общинския път до кръстовището с път III-3704 при село Бошуля до гр. Пазарджик като при пътен възел „Пазарджик" превозните средства ще продължат по „Тракия". В платното от АМ „Тракия", в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

От 10 юни /сряда/ след края на работния ден ще се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия" /от 55-ти до 60-ти км/. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да се следват стриктно поставената пътна сигнализация.