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Възможно е купуването на винетки и маршрутни карти да става трудно на 10 юни

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е-винетки СНИМКА: Архив

На 10 юни (сряда), от 20 ч. до 21 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от АПИ.

В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

е-винетки СНИМКА: Архив

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