Картофена салата с див чесън и суджук

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КОЙ ГОТВИ
“В края на сезона на дивия чесън, наричан още див лук, мечи лук и левурда, ви предлагам чудна картофена салата с малко суджук за разкош. Тази салата е перфектно мезе, което дори може да замести основното ястие”, пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
500 г картофи, 4-5 стръка див лук, 1 глава червен лук, 4-5 с. л. студено пресован зехтин, 3 с. л. лимонов сок (винен или балсамов оцет), 1 с. л. дижонска горчица, парче суджук за украса, 1 щипка захар, сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме картофите и ги сваряваме в подсолена вода. След като леко поизстинат, ги обелваме и нарязваме на кубчета.
Разбъркваме ги с нарязания на тънки шайби червен лук и ситно накълцания див лук.
Смесваме горчицата със зехтина, захарта, лимоновия сок или оцета и с получения дресинг заливаме салатата.
Поднасяме салатата, украсена с тънко нарязания суджук.