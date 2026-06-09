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Интензивно е движението на ГКПП "Калотина"

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Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина" Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина" със Сърбия е интензивен на вход за леки автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е към 6,00 часа. Преминаването на останалите ГКПП в страната е нормално, информират още от "Гранична полиция", съобщава БТА. 

Преминаването през граничните преходи с Румъния е нормално. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от "Гранична полиция".

Движението през всички преходи на границата с Гърция е нормално. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.  През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция. 

Движението е нормално на границата с Република Северна Македония.

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина" Снимка: Архив

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