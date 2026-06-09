Проф. Георги Рачев: През уикенда до 20 градуса, после - лято

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От петък до неделя атмосферен фронт ще раздели България на две. В югоизточните части температурите ще паднат с 5 градуса, но в северозападните части ще захладнее повече - в петък и събота до 20 градуса максимално, но още два дни ще е топло и хубаво. Това каза проф. Георги Рачев по bTV.

От утре над Западна Европа настъпва студен въздух, който ще дойде и при нас. На Балканите от 31 градуса температурите ще паднат до 20 максимум.

От неделя и понеделник затопляне до края на следващата седмица. Във вторник ще се върнем към типичното лято. Следващите седмици в Северна Африка и Кувейт температурите ще стигнат 50 градуса и нагоре.

В София - 19-20 градуса максимални до неделя, затопляне до 20 юни със следобени валежи. Утре обаче топло до 28 градуса.

В Пловдив - 24 максимални през уикенда, лятото от вторник и там ще превалява.

В Бургас - месецът е леко хладничък, динамично време, водата вече е 20-21 градуса, през уикенда 23-24 градуса - типично лятно време и повече слънце в средата на месеца.

Във Варна - малко по-хладно от Бургас и с повече валежи. Там почти са изпълнени нормите за дъжд.

В Русе - до четвъртък над 30 градуса, после понижение с 10 градуса.

В Плевен - в неделя неустойчива атмосфера, но до четвъртък над 30 градуса и много валежи.