Тази нощ пренасочват движението по "Тракия" през селата Лесичово и Калугерово

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Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на АМ „Тракия" в посока СОФИЯ, движението ще бъде временно пренасочено през селата Калугерово и Лесичово, пазарджишко. Това съобщиха от "Автомагистрали"АД.

Това ще стане тази вечер от 20:00 часа (09.06.2026 г.) до 06:00 часа утре сутрин (10.06.2026 г.).

Целият трафик от магистралата в посока София ще преминава през с. Калугерово и с. Лесичово.

От Община Лесичово апелират към хората да бъдат изключително внимателни.

Очаква се трафик и преминаване на тежкотоварни автомобили през селата през цялата нощ. Пешеходците също трябва да бъдат изключително бдителни при пресичане и движение по главните улици!

Към шофьорите: Ако е възможно, преместете автомобилите си от главните пътища, за да се избегнат задръствания и инциденти.