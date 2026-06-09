Тази нощ пренасочват движението по "Тракия" през селата Лесичово и Калугерово

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на АМ „Тракия" в посока СОФИЯ, движението ще бъде временно пренасочено през селата Калугерово и Лесичово, пазарджишко. Това съобщиха от "Автомагистрали"АД.
Това ще стане тази вечер от 20:00 часа (09.06.2026 г.) до 06:00 часа утре сутрин (10.06.2026 г.).
Целият трафик от магистралата в посока София ще преминава през с. Калугерово и с. Лесичово.
От Община Лесичово апелират към хората да бъдат изключително внимателни.
Очаква се трафик и преминаване на тежкотоварни автомобили през селата през цялата нощ. Пешеходците също трябва да бъдат изключително бдителни при пресичане и движение по главните улици!
Към шофьорите: Ако е възможно, преместете автомобилите си от главните пътища, за да се избегнат задръствания и инциденти.