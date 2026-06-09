От 10 юни променят движението по пътя Хасково – Димитровград заради реконструкция на кръстовище

От утре - 10 юни, се промени организацията на движение в участък от път I-5 Хасково – Димитровград, в района на гр. Хасково /при 287-и км/, за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите, в участъка от първокласния път с дължина около 1 км, ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства, съобщават от АПИ.

При първия етап, който стартира, ще е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Превозните средства ще преминават по изпреварващата лента, а скоростта ще е до 30 км/ч. Предвижда се работите в този етап да завършат в началото на юли.

Веднага след това започва вторият етап. При него ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението ще се осъществява в активните. Скоростта на преминаване ще е до 30 км/ч. Прогнозния срок за изпълнение на дейностите е през август.

В последния трети етап ще бъде ограничено навлизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Трафикът ще преминава в активната лента, а скоростта ще е до 30 км/ч.

Възложител на реконструкцията на кръговото кръстовище е община Хасково, съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура", като средствата се осигуряват от частен инвеститор предвид близостта на кръстовището до търговската зона, за удобство на гражданите и повишаване на безопасността на движение. Срокът за завършване на целия обект е септември т.г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.