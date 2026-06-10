Пица с блат от тиквички

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КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща лесна рецепта за пица.
ПРОДУКТИ
Количеството на продуктите е според големината на тавичката.
За блата: тиквички , яйце, галета или брашно, кашкавал, сирене, пресен копър, черен пипер, сол на вкус
За плънката: кашкавал, домати, прясна зелена или червена чушка
Може да добавите маслини, салам, лук, царевица, сварено яйце
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме и измиваме тиквичките. Настъргваме ги на дребно ренде и ги оставяме да се отцедят.
Добавяме едно или повече яйца в зависимост от количеството на тиквичките. Натрошаваме малко сирене, настъргваме малко кашкавал, пресен нарязан на дребно копър и галета или брашно за сгъстяване на сместа (аз добавих и лъжица олио).
Объркваме сместа добре на ръка, с миксер или в блендер, за да стане по-фина. В тавичка, покрита с хартия за печене или леко намаслена, изсипваме сместа, разстиламе я добре навсякъде и запичаме до златисто на 180-200 градуса.
Слагаме върху готовия блат от плънката и запичаме отново за кратко във фурната. Друг вариант е върху запечения блат да сложите от плънката и да не запичате, пак ще стане вкусно.