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Добри са условията за излет в планината

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Планината Витоша СНИМКА: Георги Кюрпанов

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Времето е ясно, тихо и слънчево.

От ПСС допълниха, че през последното денонощие не са получавали сигнали за инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи. Главно в Рило-Родопската област и западните, и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Планината Витоша СНИМКА: Георги Кюрпанов

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